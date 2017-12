Artiestenparade Luxor opnieuw vernield

Vandalen hebben opnieuw de kunstwerken van de artiestenparade van het Luxor Theater vernield. Het theater heeft daarom besloten de levensgrote beelden naar binnen te verhuizen.

Met de kunstwerken viert het Luxor Theater haar 100-jarig bestaan. Alle artiesten waarvan een kunstwerk is gemaakt, hebben ooit in het theater gestaan.

De levensgrote BN'ers werden de dag voor het feestelijke jubileum op 1 december al vernield. Toen misten Hans Klok, André Kuipers, Martin van Waardenberg en Jandino Asporaat een arm of waren volledig gesloopt.

Ondanks het hufterproof maken - de beelden zijn gemaakt van pvc-achtig materiaal en hebben een zwaar betonblok als voet - was het in de nacht van zaterdag op zondag weer raak. De beelden worden verdeeld over het Oude en het Nieuwe Luxor Theater.