Vernieuwde Johannapolder feestelijk geopend in Rhoon Met een kidsrun werd de vernieuwde Johannapolder officieel geopend | Foto: Vincent van den Hoven Foto: Marlies Harting Foto: Vincent van den Hoven Foto: Vincent van den Hoven Foto: Vincent van den Hoven

Een klein feestje ter ere van de Johannapolder in Rhoon. Het vernieuwde natuurgebied is zaterdag officieel geopend en dat bracht ondanks het weer nog aardig wat mensen op de been.

"De Johannapolder is een belangrijk natuurgebied voor de mensen uit de omgeving", zegt Nelleke den Boon van Staatsbosbeheer. "Er wordt ontzettend veel gewandeld en gefietst. Het gebied is aangelegd in de jaren zeventig en het was wel aan een opknapbeurt toe." Er is een brede wandel- en fietspromenade aangelegd die voert naar de Oude Maas. Aan het eind is een uitkijkpunt waar je prima bootjes kunt bekijken. Er zijn ook nieuwe wandelpaden aangelegd. "Het ziet er totaal anders uit", zegt een wandelaarster. "Het is veel ruimer en je kunt tot vlakbij het water lopen." Er is wel wat groen gesneuveld, maar daar hebben de meeste bezoekers niet zo'n moeite mee. "Dat maakt het ruimtelijker en veiliger", zegt een man die dagelijks fietst in het gebied. De klus is nog niet klaar: begin volgend jaar neemt Staatsbosbeheer het westelijke deel van de Johannapolder onder handen.