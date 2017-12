Amateurvoetbal: Barendrecht kansloos bij Kozakken Boys

Barendrecht heeft in de tweede divisie de subtopper bij Kozakken Boys ruim verloren. In Werkendam werd het 3-0 in het voordeel van de thuisploeg. Jong Sparta pakte drie punten tegen TEC.

Voorafgaand aan deze vijftiende speelronde namen Kozakken Boys en Barendrecht de vierde en vijfde plaatst op de ranglijst in. De wedstrijd werd vlak voor rust open gegooid door Ahmad Mendes Moreira. kort na rust werd het 2-0 door Everton Pires Tavares waarna Mendes Moreira met een schot in de kruising de 3-0 eindstand op het bord zette.

Jong Sparta pakte op Het Kasteel de volle buit tegen TEC door een goal van Abdou Harroui in de blessuretijd. Het werd hierdoor 2-1 in het voordeel van de Rotterdammers. Diezelfde Harroui had Jong Sparta ook al op gelijke hoogte gebracht nadat de bezoekers uit Tiel in de slotminuut van de eerste helft op een 0-1 voorsprong kwamen. De wedstrijd tussen IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis werd afgelast.

Derde Divisie

In de derde divisie heeft Spijkenisse niet kunnen stunten tegen de nummer twee Spakenburg. Op het sportpark Jaap Riedijk wonnen de bezoekers met 0-2. Spakenburg trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Direct na rust maakte Barry Beijer de 0-1 waarna de score twintig minuten later werd verdubbeld door Philip Ties.

In een wedstrijd waarin het scoreverloop bijna exact hetzelfde was, pakte ASWH wel drie punten. In Hendrik Ido Ambacht werd ACV uit Assen met 2-0 verslagen. Ook hier vielen de goals een minuut na rust en twintig minuten erna. De 1-0 kwam van Peter de Lange en Lars Bosscha maakte de tweede. De tweede goal is hieronder te zien.

De wedstrijd tussen DOVO en Capelle werd afgelast.

Hoofdklasse

SteDoCo heeft een punt overgehouden aan de topper in de Hoofdklasse A bij Ter Leede. Het werd 1-1 in Sassenheim tussen de nummers twee en drie van de competitie. De ploeg uit Hoornaar kwam tien minuten voor rust op 0-1 door een benutte penalty van Jordey van Dam.Halverwege de tweede helft werd het 1-1 door een eigen goal van Chris Boom. De ploegen liepen wel een punt in op koploper Noordwijk dat met 6-3 van 's Gravenzande verloor.

Smitshooek heeft een punt gepakt bij het tien plaatsen hoger geklasseerde Achilles Veen. In het Brabantse Veen bleef het bij 0-0. Smitshoek mocht zich hierbij de meeste gelukkige noemen omdat de thuisploeg vlak voor tijd een penalty miste. Dat is te zien in de tweet hieronder.

In de onderste regionen van de hoofdklasse A heeft RvvH een belangrijke overwinning geboekt. Het won thuis met 3-1 van AFC na een goede comeback. De bezoekers stonden namelijk een kwartier voor tijd nog voor, waarna de Ridderkerkers drie goals maakten in de slotfase. De gelijkmaker kwam van Vidarell Merencia waarna Sanzio Dieterich met twee goals de matchwinner werd.

Het eveneens Ridderkerkse Rijsoord verloor in Zeeland ruim van HSV Hoek met 3-0. De wedstrijd tussen AVV Swift en Zwaluwen werd afgelast.