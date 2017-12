Schiedamse Abdullah overspoeld met cadeaus bij etentje

Iedereen die heeft geholpen bij de zoektocht naar de Schiedamse Abdullah is zaterdagmiddag bij elkaar gekomen voor een etentje. Daarmee wil de familie iedereen die meezocht, bedanken voor hun inzet.

Het was eerst nog niet duidelijk of Abdullah er zelf bij zou zijn. De autistische en dove jongeman zou het feestje onterecht kunnen zien als een beloning voor zijn weglopen en het misschien daarom nog een keer doen.

Toch was hij er zaterdag in restaurant OBA aan de Keileweg in Rotterdam bij. Daar werd hij overspoeld met cadeaus.



Abdullah's vermissing

De 15-jarige Abdullah was afgelopen week landelijk in het nieuws, nadat hij vorige week vrijdag was weggelopen. Er werd onder meer een Amber Alert verstuurd, omdat de jongen behalve autistisch en doof, ook hartpatiënt is. Ook was hij er zonder jas vandoor gegaan.

Hij werd uiteindelijk na drie dagen gevonden in een tuinhuisje bij Vijfsluizen.

