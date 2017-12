Kickbokser Ismael Londt verliest bij rentree in Ahoy

De Rotterdamse kickbokser Ismael Londt heeft bij zijn rentree na een jaar blessureleed verloren van D’angelo Marshall. Dit gebeurde in een Glory-gevecht in het Rotterdamse Ahoy. Marshall won op punten.

De partij kende een gelijk opgaande eerste ronde waarna Londt in de tweede ronde de betere was. Hij wist zijn tegenstander daarin naar de grond te krijgen waar Marshall acht tellen bleef liggen. In de derde en laatste ronde gebeurde het tegenovergestelde en kreeg de Rotterdammer acht tellen. Hierna besloot de jury dat de overwinning naar Marshall ging.

Maandag is er in Sportclub Rijnmond een reportage te zien van de rentree van Londt. Verslaggever Teun de Jong volgde hem de hele avond in Ahoy.

Op de avond waarin het duel tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik de hoofdact is, werd er ook groot kickboksnieuws bekend gemaakt. Op zaterdag 3 maart zal op hetzelfde strijdtoneel Badr Hari zijn rentree maken. Zijn tegenstander voor die avond is nog niet bekend.

Ook de Rotterdamse lichtgewicht Zakaria Zouggary verloor zijn partij. In de laatste ronde ging hij door een hoge trap knock-out tegen de Thai Petchpanomrung Kiatmookao.