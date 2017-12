Deel dit artikel:











Gewonden bij brand in Hoogvliet Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Zeven personen zijn gewond geraakt bij een brand in een woning aan de Aidastraat in Hoogvliet. De brand brak uit rond 21:00 in de schoorsteen.

De gewonden hadden rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel en werden daarna opgevangen in een politiebusje. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te blussen omdat het vuur tussen de muren terecht is gekomen.