Gewonden bij woningbrand in Hoogvliet Foto: MediaTV

In een woning aan de Aidastraat in Hoogvliet heeft zaterdagavond brand gewoed. Zeven mensen ademden rook in, van wie er uit voorzorg vier naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De brand brak halverwege de avond uit in de schoorsteen van het pand en breidde zich uit uit richting het dak. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand, die ook was doorgeslagen naar het dak, aanvankelijk moeilijk te bestrijden. Het vuur dreigde enige tijd ook omliggende woningen te bereiken. De woning heeft flinke schade opgelopen. Drie van de zeven mensen in de woning hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis en zijn opgevangen door de politie.