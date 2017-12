Zaalsporten: Forward Lease Rotterdam wint in Amsterdam

In de Dutch Basketball League hebben de mannen van Forward Lease Rotterdam een lekkere overwinning geboekt. In Amsterdam werd er namelijk gewonnen van Apollo. De score liep op tot 71-85 voor de ploeg van Armand Salomon.

De overwinning van de Rotterdammers kwam vooral door een sterke tweede helft omdat het bij rust nog tegen een 35-33 achterstand aankeek. De topscorer aan Rotterdamse kant was Trevor Setty met 27 punten. Door deze zege heeft Forward Lease nu een voorsprong van vier punten op de Amsterdammers.



Ook de dames van Renes/Binnenland wonnen zaterdag. Zij waren in eigen huis te sterk voor Lekdetec met 66-57.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport blijven ook na dit weekend fier aan de leiding. De koploper van de eredivisie won in sporthal De Basis van Coolen-Alterno met 3-1. De eerste set ging met een klein verschil naar Sliedrecht met 25-23 waarna de bezoekers set twee pakten met 21-25. Hierna schakelde Sliedrecht een tandje bij en won het de laatste twee sets met 25-17 en 25-15.

Korfbal

De koploper in de korfbal league PKC/SWKGroep heeft een gemakkelijke avond beleefd in Bennekom. De ploeg uit Papendrecht won met 19-37 van DVO. Het verschil werd vooral in de tweede helft gemaakt omdat de Papendrechters bij rust nog maar met vier punten voor stonden.Onderin de korfbal league boekte KCC/SO natural uit Capelle een belangrijke overwinning op KZ/Hiltex. Het werd 29-23 voor KCC/SO. Voorafgaand aan dit duel hadden beide ploegen nog maar 2 punten bij elkaar gespeeld.

Handbal

ARBO Rotterdam, de hekkensluiter in de Lotto eredivisie hebben in eigen huis verloren van OCI-Lions 2. De Limburgers waren met 28-34 te sterk in het Albeda College.