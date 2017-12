Kickbokser Verhoeven behoudt wereldtitel in Ahoy

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij de zwaargewichten van promotor Glory met succes verdedigd. De 28-jarige Brabander versloeg zaterdag in het uitverkochte Rotterdamse sportpaleis Ahoy zijn Belgisch-Marokkaanse uitdager Jamal Ben Saddik.

Verhoeven nam daarmee revanche voor zijn nederlaag zes jaar geleden tegen Ben Saddik, die toen bij zijn debuut als profbokser de Brabander knock-out sloeg.

De 'Kick of Kickboxing' moest in de eerste ronde van 3 minuten een paar rake klappen van de ruim 2 meter lange Ben Saddik incasseren, maar vocht zich terug in de partij. Terwijl de in België geboren Marokkaan steeds vermoeider werd, groeide Verhoeven zichtbaar in het gevecht.

Met een harde trap op het hoofd van zijn uitdager leidde Verhoeven in de vijfde en laatste ronde de beslissing in. De Brabander sloeg Ben Saddik vervolgens met een paar rake klappen de touwen in. De aangeslagen Marokkaan kon na acht tellen rust nog even verder, maar Verhoeven beukte hem direct weer tegen het canvas, waarna de scheidsrechter een einde maakte aan de partij.

"Zoals ik vooraf al had gezegd: ik had nog een appeltje met hem te schillen. En dat heb ik gedaan'', zei Verhoeven. "Hij heeft me in de eerste ronde een paar keer pijn gedaan. Ik was wat angstig en maakte ook een paar foutjes. Dus ik moet terug naar de tekentafel en zorgen dat ik nóg beter word.''

Verhoeven mag zich al sinds 2013 de wereldkampioen van Glory noemen. De 'King of Kickboxing' wist zijn titel nu al zes keer met succes te verdedigen. Verhoeven won vorig jaar ook het veelbesproken prestigegevecht met Badr Hari.

De Amsterdamse 'bad boy' moest in Oberhausen in de tweede ronde met een armblessure opgeven. Verhoeven mocht zich na zijn overwinning op Badr Hari pas echt een bekende Nederlander noemen. Hij dook regelmatig op in tv-programma's en ging naar Hollywood om zijn tweede droom, acteren in een film, na te jagen.

Volgend jaar komt het mogelijk tot een titelgevecht tegen Badr Hari. De Marokkaan maakte zaterdag bekend dat hij voor Glory de ring in gaat en Verhoeven greep die kans direct aan om zijn rivaal uit te dagen. "Ik wacht op je!''