Ed Aldus verwacht 5 centimeter sneeuw in regio Rijnmond

"Soms kan het flink doorsneeuwen", zegt weerman Ed Aldus zondagochtend over het winterse weer. Hij verwacht dat er in ongeveer vijf uur tijd zo'n 5 centimeter sneeuw valt.

Mensen die reizen met de auto, trein of het vliegtuig moeten rekening houden met grote overlast. Er is code oranje afgegeven.

De sneeuw trok volgens Ed Aldus 's ochtends vanuit het zuidwesten de regio in en gaat halverwege de middag over in regen. Juist op dat moment start de Bruggenloop. Het zal een gure editie worden.

Vooral in het noorden van het land valt er veel sneeuw dat door de koude blijft liggen. Ook kan het hard gaan waaien, vooral in het zuiden en midden van het land en aan de kust.

Waarschuwing verkeer

De ANWB zegt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als dat niet nodig is.

Het treinverkeer ondervindt ook de gevolgen van de sneeuw. Op alle belangrijke trajecten in en rond de Randstad rijden zondag minder treinen, liet de NS weten.

Het gure weer valt toevallig samen met de introductie van een nieuwe dienstregeling. Het spoorbedrijf adviseert reizigers daarom te kijken op de Reisplanner.