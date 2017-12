Brad Jones: 'Krijg weinig mee van de kritiek'

Vorig seizoen was Brad Jones nog een zeer gewaardeerde doelman bij Feyenoord. Maar dit seizoen krijgt de keeper ook te maken met kritische geluiden van supporters. Al krijgt hij daar, naar eigen zeggen, weinig van mee.

"Ik krijg in het stadion weinig mee van kritiek," reageert Brad Jones. "En Social Media, daar kijk en luister ik al helemaal niet naar. Ik vind de kritiek ook niet relevant. Dingen veranderen. Je kan niet zomaar even herhalen wat we vorig jaar deden. Je moet kijken naar het grote geheel. Er zijn nieuwe spelers bij gekomen, we hebben te maken met blessures."

Afgelopen woensdag keepte Kenneth Vermeer in de Champions League tegen Napoli. Maar Van Bronckhorst is duidelijk: Jones blijft zijn eerste doelman. In elk geval tot de winterstop.

En zolang de Australische doelman dat vertrouwen heeft, stapt hij op dezelfde wijze zijn doelgebied in als voorheen. "We hebben bijna evenveel tegengoals als alle teams om ons heen. Mensen moeten iets te bespreken hebben om de televisieshows vol te praten. Ik luister niet naar de buitenwereld en volg de Nederlandse televisie niet."