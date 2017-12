Tien tot vijftien banen weg bij krant AD

Bij de papieren editie van het Algemeen Dagblad verdwijnen tien tot vijftien banen op de centrale redactie in Rotterdam. Dat blijkt uit een intern document, dat RTV Rijnmond heeft ingezien.

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis sluit gedwongen ontslagen uit en zegt verder dat het voornamelijk om een personele verschuiving gaat van print naar online. "Een deel van de banen die bij print verdwijnt komt er bij online juist bij", zegt Nijenhuis.

Op de centrale redactie van het AD in Rotterdam werken ongeveer 120 journalisten. Landelijk zijn er ruim achthonderd redacteuren bij de uitgeverij.

De medewerkers worden aankomende week over de veranderingen ingelicht. De redactieraad van het AD heeft met verontwaardiging gereageerd dat het nieuws over de reorganisatie al naar buiten is gekomen, voordat het voltallige personeel zou zijn ingelicht.