Sneeuw! Het Hofplein in Rotterdam

Het sneeuwt volop in de regio Rijnmond. Het was zondagochtend overal in een mum van tijd helemaal wit. De sneeuw is volgens weerman Ed Aldus van korte duur. In de loop van de middag gaat het overal regenen en verdwijnt de sneeuw weer.

De winterse omstandigheden keren maandag in alle hevigheid terug. Vooral de avondspits kan gepaard gaan met flinke sneeuwval. Ook een bijzondere sneeuwfoto gemaakt? Stuur 'm naar internet @rijnmond.nl. De mooiste inzendingen plaatsen we op deze pagina.