Sneeuw! De mooiste foto's Rotterdam. Foto: Robin van Utrecht (ANP) Het Hofplein in Rotterdam Rotterdam-Overschie - Anja Delwel Oosterflank - A. Schriek Hendrik-Ido-Ambacht - Ed Mastenbroek Rotterdam-Zuid - Elf & Peer Foto: Jacco van Giessen Lisa Sharon Broekman

Het sneeuwde zondag volop in de regio Rijnmond. Zondagochtend iets later dan verwacht begon de sneeuwval en die hield tot ver in de middag aan. Naast veel overlast voor het verkeer, levert dat natuurlijk ook erg mooie plaatjes op.

Maandag keren de winterse omstandigheden in alle hevigheid terug. Vooral de avondspits kan volgens weerman Ed Aldus gepaard gaan met flinke sneeuwval.