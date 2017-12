Deel dit artikel:











Automobilist rijdt van Maasdijk af water in Foto: politie

Brandweer en politie hebben zondagochtend vroeg een grote zoekactie op touw gezet nadat in Maasdijk een auto te water was geraakt. Rond 06:30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er een auto in het water langs de Maasdijk lag.

"De koffie stond net voor ons klaar toen wij omstreeks 06.30 uur de melding kregen. Tevens verklaarde de melder dat er niemand op straat aanwezig was waardoor de meldkamercentralist niet kon uitsluiten dat er nog personen in het voertuig aanwezig waren", schrijft de politie op Facebook. Meerdere brandweerwagens, politieauto's en ambulances werden naar de plek gestuurd. Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse. Duikers van de brandweer troffen niemand meer aan. Later bleek dat de automobilist al lang en breed thuis zat. "Na onderzoek is de bestuurder thuis aangehouden voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Tevens zal de bestuurder getest worden op het gebruik van alcohol-, en drugs!"