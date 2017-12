Bruggenloop afgelast door winters weer

De Bruggenloop in Rotterdam is afgelast. Dat heeft de organisatie zondag om 13.00 uur laten weten, twee uur voordat de Bruggenloop zou beginnen.

Verslaggever Arjan Smilde was onderweg om het evenement te volgen. "Het is definitief afgelast. Ze kunnen de veiligheid op en rondom het parcours niet meer garanderen.

Alle veiligheidsdiensten zijn in stelling gebracht buiten het evenement om, omdat er rondom Rotterdam een aantal ongelukken gebeuren. Daar waren ze meer mee bezig dan het veilig begeleiden van de Bruggenloop."

Veel lopers leken er nog niet aanwezig te zijn. "Ik ben nu in De Kuip en langzaam druppelen er wat lopers binnen, maar het is nog niet gigantisch druk. Het is dus wel handig dat ze het op dit tijdstip laten weten."

De organisatie laat op hun eigen website weten de afgelasting te betreuren. "Uiteraard betreuren wij dit net zozeer als jullie omdat wij ook ontzettend hebben uitgekeken naar deze 30e editie van de DSW Bruggenloop Rotterdam. Een tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd en er hard voor heeft getraind, maar de veiligheid van de lopers staat bij onze hardloopevenementen, waar de DSW Bruggenloop Rotterdam ook toe behoort, altijd voorop."