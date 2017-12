Deel dit artikel:











Overlast op wegen door de sneeuw neemt langzaam af A4 Schiedam. Foto: MediaTV De files om 14:00 uur Van Brienenoordbrug. Foto: Rijkswaterstaat A15 Ridderkerk. Foto: MediaTV

Het verkeer in de regio heeft zondag veel last gehad van de hevige sneeuwval. Zo was de hoofdrijbaan van de A16 op de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam vanaf het begin van de middag dicht door ongevallen en extreme gladheid. De parallelbaan was wel open.

Ook op andere snelwegen in de regio stond het verkeer stil. Er werden files en langzaam rijdend verkeer gemeld op onder meer de A4, A13 en A15. Op de N-wegen was de situatie niet veel beter. In de hele regio waren strooiwagens en sneeuwschuivers druk in de weer om de wegen vrij te maken van de sneeuw. De sneeuwval ging rond 15.30 uur over in regen. Toen zette ook de dooi in. Toch moeten volgens weerman Jules Geirnardt van RTV Rijnmond automobilisten zondag tot in de avond rekening houden met gladheid door bevriezen van de sneeuwresten. De ANWB adviseert automobilisten vanwege de gevaarlijke rijomstandigheden niet de weg op te gaan als dat niet nodig js. Ook op andere plekken is het spekglad









Weerman Ed Aldus liet rond 14:00 uur weten dat het hoogtepunt van de sneeuwval voorbij is.