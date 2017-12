Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport komt weer op gang, nog wel vertragingen

Rotterdam The Hague Airport gaat zondag om 16.30 uur weer open voor het vliegverkeer. De luchthaven werd rond 13.00 uur gesloten vanwege de hevige sneeuwval.

Het vliegverkeer was door het winterse weer danig in de war geschopt. Meerdere verwachte vluchten moesten uitwijken naar onder meer luchthavens in Hamburg en Hanover. Vertrekkende vluchten gingen enkele uren helemaal niet door.

Sommige vliegmaatschappijen kozen ervoor hun passagiers met bussen naar

Amsterdam te brengen. Daar konden ze eventueel vervangende vluchten nemen. Maar of dat ook gelukt is, is onduidelijk. Ook op Schiphol Airport vielen tal van vluchten uit.

Een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport laat weten dat er aan het einde van de middag weer kan worden geland en opgestegen. Hij adviseert reizigers wel om de website van het vliegveld in de gaten te houden. Ze moeten ook nog steeds rekening houden met vertragingen: "We moeten gaan inlopen, dat kost tijd."