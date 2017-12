Scheidsrechter Kuipers: 'Spelers hadden geen uitwijkmogelijkheden'

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord ging zondagmiddag niet door. De KNVB besliste dit vrij laat. Eerst werd de wedstrijd nog tot 15.15 uur uitgesteld, maar omdat de situatie alleen maar achteruit ging, werd het duel alsnog afgelast.

Scheidsrechter Björn Kuipers legt uit: "Ondanks dat de mensen van FC Utrecht heel hard hebben gewerkt om het veld bespeelbaar te maken, is dat toch niet gelukt. Dat omdat er grote bergen sneeuw aan de zijkant van het veld lagen, waardoor spelers geen uitwijkmogelijkheden hadden als ze gingen glijden.

Het tweede punt was dat het veld glad werd en dat er een soort ijslaagje op het veld vormde. Het derde punt was dat de lijnen op het speelveld, met name bij het penaltygebied, niet goed zichtbaar waren."