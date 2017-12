Dwarslaesie en toch kitesurfen, een Rotterdammer gaat het doen

Een jaar geleden sloeg voor Willem Hooft uit Rotterdam het noodlot toe. Hij liep door een zwaar motorongeluk een dwarslaesie op. Maar hij blijft niet bij de pakken neerzitten en droomt ervan om weer te leren kitesurfen.

"In december vorig jaar heb ik een motorongeluk gehad. Met grote gevolgen. De artsen vertelden me toen dat ik nooit meer zou kunnen lopen", zegt de 27-jarige Rotterdammer.

"Mijn grootste droom is om in de golven van Kaapstad te surfen. Toen kwam er opeens een vriend met een filmpje van iemand die ook in een rolstoel zit. Hij heeft zelf een board ontworpen. Nog geen week later zat ik naast hem en liet hij het board aan mij zien."

Crowdfunding

Hooft kreeg weer hoop en besloot een crowdfundactie op te zetten om zijn droom te verwezenlijken. "Het board bestaat uit drie delen. De zitting komt vanuit het zitskiën vandaan, het frame wordt door een rolstoelfabrikant speciaal gemaakt en het board in China."

De Rotterdammer is hard aan het trainen om in vorm te komen en veilig de zee in te kunnen met het speciale kiteboard. "Om het water in te kunnen zal ik eerst een aantal veiligheidstrainingen moeten doen." Dat doet hij eerst in het zwembad en later op open water met een speciale boot.

Inspiratie

Hooft hoopt volgende winter naar Kaapstad te gaan en heeft op een haar na de benodigde 10 duizend euro binnen. "Ik wil het vastleggen op video. Niet alleen als coole video maar ook als inspiratie voor anderen mensen die in mij situatie zitten.