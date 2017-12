Deel dit artikel:











Vlaardinger met peperdure auto op dievenpad in Sluis

Een 57-jarige man uit Vlaardingen is aangehouden in het Zeeuwse Sluis voor diefstal. Hij werd met een vrouw gefilmd terwijl ze een dure jas in een sportzaak probeerden te stelen.

Omdat de Vlaardinger en de vrouw zich opvallend gedroegen, besloot de eigenaar van de sportwinkel vrijdag de camerabeelden van het stel te bekijken. Te zien is dat de vrouw met een jas één camera afdekte, terwijl de man bezig is de labels uit een andere, dure jas te halen. De winkelier weet de vrouw in de kraag te vatten. De Vlaardinger neemt de benen, maar meldt zich later op het politiebureau. "Opvallend is dat de man een dure auto bezit en veel contant geld bij zich heeft, terwijl hij aangeeft dat hij moet rondkomen van een uitkering", meldt de politie. Ook heeft hij meerdere bankpassen en creditcards bij zich. Daar blijft het niet bij. Bij een doorzoeking van de auto worden een magneetlabel, dure parfums en verzorgingsmiddelen en een sporttas met enkele gloednieuwe tennisrackets gevonden. De man blijkt een bekende van de politie. Hij was eerder aangehouden voor id-fraude en wietteelt. Hij en de vrouw blijven voorlopig vastzitten.