Deel dit artikel:











Ook maandag minder treinen vanwege winterse weer Archieffoto

ProRail en NS zetten maandag minder treinen in vanwege het winterse weer. "Op de meeste plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten", laat de spoorbeheerder weten.

ProRail en de NS verwachten maandag vooral in de middag en avond problemen, ook in de Rijnmondregio. Dan wordt een nog groter pak sneeuw verwacht dan zondag is gevallen. "De verwachting is dat het sneeuwfront van Zeeland via Amersfoort naar Groningen trekt", aldus een ProRail-woordvoerder. Het is volgens hem hard nodig om treinen uit de dienstregeling te halen: "Zo ontstaat er ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen." De spoorbeheerder belooft net als zondag extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand te houden. Dienstregeling 2018

ProRail waarschuwt niet alleen voor het winterse weer. Ook kunnen reizigers voor verrassingen komen te staan, omdat dit weekeinde de dienstregeling 2018 is gestart. "Raadpleeg de NS Reisplanner vlak voor vertrek en reis waar mogelijk buiten de spits", is het advies. ProRail waarschuwt niet alleen voor het winterse weer. Ook kunnen reizigers voor verrassingen komen te staan, omdat dit weekeinde de dienstregeling 2018 is gestart. "Raadpleeg de NS Reisplanner vlak voor vertrek en reis waar mogelijk buiten de spits", is het advies.