Berkelse duif voorspelt echtgenoot Rogier voor Gordon

"I am dreaming of a white Christmas'

"I am dreaming of a white Christmas", zong Gordon zondagochtend aan het begin van zijn kerstonbijtjesactie in zijn restaurant Blushing aan de Coolsingel in Rotterdam.

Terwijl buiten de Rotterdamse straten steeds verder ondergesneeuwd raakten, genoten binnen een kleine twintig gasten van een gratis kerstontbijt.

Kerstgedachte

Gordon: "Ik vind het leuk om hier in Rotterdam een kerstontbijt te organiseren voor mensen die dit jaar iets triests of iets heftigs hebben meegemaakt. Gewoon mensen in het zonnetje zetten, zo vlak voor de feestdagen, de kerstgedachte."

Rotjaar

Rijka van Aalst uit Maassluis kan wel wat steun van Gordon gebruiken. Door sterfgevallen en ziekte in de familie heeft ze een rotjaar achter de rug.

Rijka:"Nee we hebben geen leuk jaar, we steken onze kerstboom in de brand. Gordon zei tegen mij wat heel veel mensen zeggen; dat ie het klote en vervelend vindt voor mij, en dat vinden veel mensen."

Ontknoping

Gordon werd tijdens het ontbijt voortdurend gevraagd met wie hij is getrouwd. Zijn huwelijksshow op televisie nadert donderdag de ontknoping. Dan wordt duidelijk of Gordon ja heeft gezegd tegen horecaondernemer Rogier of de Italiaanse steward Manuel.

Dronken

Gevraagd naar zijn ontbijtje na de huwelijksnacht zegt Gordon: "We waren nog een tikkeltje dronken van de avond ervoor. Of het van de chianti was? Ha ha ha, je bent aan het vissen. Ik zeg niks!"

Voorspelling

Vier vriendinnen uit Berkel en Rodenrijs - Suus, Cindy, Rianke en Sandra - hadden een verrassing voor Gordon. Twee duiven genaamd Rogier en Manuel. "Wie het eerste terug is in Berkel, wordt de bruidegom. Dat is de voorspelling," zegt Sandra van den IJssel.

Gordon liet de duiven los vanaf de Coolsingel en enkele uren later werd de voorspelling bekend: het is Rogier.