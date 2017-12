Deel dit artikel:











FC Rijnmond: 'KNVB moet meer verantwoordelijkheid pakken voor supporters'

Ondanks een zondag zonder Rotterdams eredivisievoetbal was er gewoon een FC Rijnmond. Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os praatten in de uitzending over de afgelaste wedstrijden van Feyenoord en Sparta en over de verloren wedstrijd van Excelsior van zaterdag.

Daarnaast werden de transferintenties van Feyenoord besproken. De toekomst van Kevin Diks en Michiel Kramer kwamen bijvoorbeeld aan bod. Laatstgenoemde in combinatie met de eventuele komst van Robin van Persie in de winterstop.