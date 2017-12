Deel dit artikel:











Wel of geen Michelinsterren in onze regio? Archieffoto

De Michelinsterren worden maandag weer verdeeld. In onze regio hebben vijf restaurants één Michelinster en drie restaurants hebben er twee. Of ze die behouden wordt in de loop van de ochtend bekendgemaakt.

Aan het begin van dit jaar telde Nederland 106 sterrenrestaurants, maar omdat het Wereldmuseum in Rotterdam er in maart mee stopte, zijn er nu 105 'Michelinrestaurants'. Sinds 2014 zijn De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle de enige twee restaurants in Nederland met drie Michelinsterren. Beoordeling

Een Michelinster duidt op een uitzonderlijke kwaliteit en wordt in de gids als volgt omschreven: Een Michelinster duidt op een uitzonderlijke kwaliteit en wordt in de gids als volgt omschreven: Eén ster: Een uitstekende keuken in zijn categorie.

Twee sterren: Een verfijnde keuken die een omweg waard is.

Drie sterren: Een uitzonderlijke keuken die een reis waard is. Sterrenrestaurants in de regio Rijnmond:

Perceel - * - Capelle aan den IJssel

Gieser-Wildeman - * - Noordeloos

Amarone - * - Rotterdam

FG Food Labs - * - Rotterdam

Joelia - * - Rotterdam

Parkheuvel - ** - Rotterdam

Fred - ** - Rotterdam

FG Restaurant - ** - Rotterdam Perceel - * - Capelle aan den IJsselGieser-Wildeman - * - NoordeloosAmarone - * - RotterdamFG Food Labs - * - RotterdamJoelia - * - RotterdamParkheuvel - ** - RotterdamFred - ** - RotterdamFG Restaurant - ** - Rotterdam