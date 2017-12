Deel dit artikel:











Ismael Londt, veldrijden en afgelastingen in SC Rijnmond Sportclub Rijnmond

In ons wekelijkse magazine Sportclub Rijnmond blikken we terug op het afgelopen weekend, dat door de winterse omstandigheden bol stond van de afgelastingen. Maar had dat allemaal niet wat sneller besloten kunnen worden?

Wat wél door ging was het kickboksevenement Glory 49 met het wereldtitelgevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Wij waren erbij in Ahoy en maakten een reportage over Rotterdammer Ismael Londt die na een jaar blessureleed zijn rentree maakte. Sportclub Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt daarna nog elk uur herhaald. Ook zijn de reportages al eerder te zien op deze website.