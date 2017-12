Sport Awards Rotterdam-Rijnmond afgelast

De uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond, die maandag op het ss Rotterdam zou worden gehouden, gaat niet door. In verband met het winterweer is besloten om het gala af te gelasten.

Maandagavond zou in de Queens Lounge op het cruiseschip onder meer de beste sportman, sportvrouw, sportploeg en coach van het afgelopen jaar worden onderscheiden.

Als alternatief worden maandagmiddag rond 17.00 uur de winnaars in de zeven categorieën via Rijnmond.nl bekend gemaakt. Op TV Rijnmond zal zaterdag in een extra uitzending van Sportclub Rijnmond te zien zijn hoe de winnaars hun awards alsnog in ontvangst nemen.

In de categorie beste sportploeg zijn Feyenoord, Neptunus en Sliedrecht Sport de kanshebbers op de prestigieuze prijs.

Bij de vrouwen zijn roeister Marieke Keijser en de wielrensters Chantal Blaak en Lucinda Brand genomineerd.

In de categorie beste sportman van het afgelopen jaar is Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi, hockeyer Seve van Ass en turner Bart Deurloo in de race voor de award.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is met basketbalcoach Gertjan van der Linden en Neptunus-coach Ronald Jaarsma genomineerd.

Ook zijn er prijzen voor beste talent en vrijwilliger van het afgelopen jaar. Jochem Bakker, Larissa van Krevel en Alida van Aalen zijn de kanshebbers voor meest aanstormend talent.

De gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en RTV Rijnmond organiseren jaarlijks samen de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. Ze betreuren het dat de uitreiking maandagavond niet door kan gaan. De veiligheid van de bezoekers aan het feest gaat echter boven het feest zelf.