ONS.Vlaardingen: knooppunt Vijfsluizen nauwelijks verbeterd

Het vernieuwde verkeerspunt Vijfsluizen heeft volgens ONS.Vlaardingen nauwelijks gezorgd voor een betere doorstroming van en naar de snelweg A4. Het knooppunt is net een maand geopend. Wethouder Van Harten zegt dat de aanpak een grote verbetering is, maar dat bij drukte op de A4 ook het knooppunt blokkeert.

De werkzaamheden begonnen in februari. De verbouwing kostte zo'n 10,5 miljoen euro.

Vier kruispunten van de belangrijke verkeersader zijn aangepast. Op sommige rijstroken de verkeerslichten verdwenen, zodat het verkeer daar snel kan doorrijden. Aan de Schiedamse kant is de busbaan opgeheven en aan de Vlaardingse kant is de busbaan verlegd.

"Het eindresultaat is nauwelijks verbeterd. Het is vaak een crime om hier te rijden", vertelt raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen.

Ook automobilisten klagen maandagochtend over de situatie: "Het is eigenlijk nog erger dan voor de aanpak van het knooppunt", zegt een man bij het tankstation aan de Vlaardingerdijk.

Reactie wethouder

"Ik snap dat het een teleurstelling is voor mensen om na de werkzaamheden alsnog vast te staan, maar de problemen op de snelweg hebben we niet opgelost en de afgelopen weken is het flink druk op de snelweg", zegt wethouder Van Harten.

"Het verkeer dat vanaf Vijfsluizen de Beneluxtunnel in wil, en in mindere mate ook verkeer richting Kethelplein, komt bij grote drukte op de snelweg vast te staan op Vijfsluizen", zegt de wethouder.

Boers heeft raadsvragen gesteld aan wethouder Ruud van Harten. Hij wil weten wat voor afspraken er gemaakt zijn met de aannemer.

"Als je voor 10,5 miljoen euro zo'n knooppunt aanpakt, maak je toch zakelijke afspraken en spreek je af wat je krijgt voor dat bedrag."