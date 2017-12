Politie gaat laveloze jongeren filmen en laat ouders beelden zien

De politie Alblasserdam gaat dronken jongeren filmen en de beelden aan hun ouders tonen. De beelden worden gefilmd met bodycams. De politie wil met dit project alcoholmisbruik tegengaan.

Het project heet 'De Confrontatie' en is een initiatief van wijkagent Marcel van Nieuwpoort. Hij kwam tijdens zijn werk in aanraking met jongeren die zo dronken waren dat ze soms gereanimeerd moesten worden. "Daar ben ik zo van geschrokken dat ik dacht: daar moet ik wat mee", vertelt van Nieuwpoort.

Hij koos voor Alblasserdam, omdat die gemeente een bruisend nachtleven kent waar jongeren uit de omliggende randgemeenten vaak naartoe trekken.

Dronken jongeren die niet meer op hun eigen benen kunnen staan, worden gefilmd door de bodycams van de politieagenten. "Indien nodig gaan ze uiteraard met de ambulance mee of zorgen we dat de ouders het overnemen."

De politie maakt na het weekend een afspraak met de jongere en zijn of haar ouders om hen te confronteren met de beelden. Zo hoopt de politie dat de jongeren van hun fouten leren.

Nieuw is het project niet, in Amersfoort en Noordwijk worden jongeren al langer geconfronteerd met camerabeelden van zichzelf. De aanpak werkt omdat het confronterend is, zegt Van Nieuwpoort. "Er zit ook een soort schaamtegevoel in en alles bij elkaar moet het voldoende zijn om herhaling te voorkomen."

De beelden worden direct na de confrontatie verwijderd. Jongeren hoeven dus niet bang te zijn dat ze voor de rest van hun leven dronken op het internet te zien.