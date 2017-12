Deel dit artikel:











Uitslaande brand in Rotterdam-IJsselmonde Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In de Atletiekstraat in de wijk Sportdorp in IJsselmonde woedde maandagochtend een uitslaande brand. Er werden meerdere woningen ontruimd.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Een persoon wordt nagekeken door ambulancepersoneel voor het inademen van rook.