LIVEBLOG: Sneeuw bereikt Rijnmond!

De regio Rijnmond wordt deze maandag bedolven onder een dik pak sneeuw. Op sommige plekken kan wel tien centimeter sneeuw vallen. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven, ook voor Zuid-Holland.

Er worden meerdere evenementen afgelast of verzet. Ook nemen verschillende scholen in de regio maatregelen.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de sneeuw die in onze regio valt.





De veiligheidsregio benadrukt op Radio Rijnmond dat mensen beter thuis kunnen blijven als ze echt niet naar buiten hoeven. En: "Help een ander die slecht ter been en een boodschapje, of medicijnen nodig heeft", aldus de woordvoerderHet Thorbecke College in Rotterdam-Schenkel geeft leerlingen de rest van de dag vrij. En ook het eerste lesuur op dinsdag komt te vervallen.

Rijnmondveilig.nl meldt dat code rood van kracht is in Zuid-Nederland. "Ga niet op weg als het niet nodig is", staat op de website te lezen.We hebben onze livestream vanuit een Rotterdamse sneeuwschuiver aangezet. Kijk mee en zie hoe Stadsbeheer de straten sneeuwvrij probeert te houden! Onze verslaggever Jacco van Giessen streamt live vanuit wagen 320 die bestuurt wordt door Onno Wakker.Wagens van Gladheidsbestrijding van de gemeente Rotterdam gaan op weg om te strooien.

RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus komt met een extra update over het weer. Bekijk de video hieronder:

In Barendrecht worden alle trainingen en oefeningen voor de jeugd en senioren afgelast.

Zo zegt Hockeyclub Barendrecht op haar website: "In verband met de winterse weersomstandigheden en de daaruit voortkomende gevaren op de weg vinden wij het, als club, onverantwoord de trainingen van vandaag door te laten gaan. Daarom hebben we besloten om alle trainingen en oefenwedstrijden voor vandaag af te lasten."

En als je dan ijsvrij krijgt, kun je helaas niet schaatsen bij het IJsvrij Park Festival bij de Euromast in Rotterdam. De organisatie heeft besloten niet open te gaan.

In Schiedam gaat de Amnesty schrijfmarathon niet door, het Lyceum Schravenlant heeft verzet de marathon naar dinsdagochtend.

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem liet 's ochtends vroeg al via de website weten dat alle leerlingen thuis konden blijven. De RGO op Goeree-Overflakkee besloot rond 10:45 uur leerlingen naar huis te sturen. Busvervoerder Connexxion zette daarom extra bussen in.

In de loop van de ochtend besluiten meerdere scholen in de regio hun kinderen vrij te geven. Onder meer het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, de Van Brienenoordschool in IJsselmonde en het Develstein College in Zwijndrecht hun leerlingen naar huis te sturen. Van die laatste school mogen de leerlingen vanaf 13:00 uur naar huis.