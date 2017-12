Liveblog teruglezen: sneeuw in de regio Rijnmond

RTV Rijnmond bracht maandag het laatste nieuws over het winterse weer in de regio met dit liveblog:

22:55 uur:

De ANWB waarschuwt voor ijzel in de ochtendspits. De sneeuw gaat over in regen en kan opvriezen op de weg.

22:40 uur:

A20 Hoek van Holland richting A4 Hoogvliet weer vrij:

22:35 uur:

Wethouder Peter Verheij rijdt mee met de strooiploeg in Alblasserdam:

22:30 uur:

In de Hoeksche Waard leverde de sneeuw voor sommige verkeersdeelnemers dolle pret op...

22:00 uur:

Verkeer van zuid naar noord kan door de problemen met de A4 het beste via de Van Brienenoordbrug rijden. (A15/A16 > A20 > A13)

21:45 uur:

Toch weer een domper: Rijkswaterstaat heeft de verbindingswegen van het Kethelplein vanaf de A20 naar de A4 Hoogvliet toch weer af moeten sluiten.

21:30 uur:

Hoop voor de automobilisten bij de Beneluxtunnel. Volgens de ANWB gaat het om ingesloten verkeer dat mondjesmaat in beweging is gekomen.

21:30 uur:

Het blijft tobben op de A4 vanaf knooppunt Benelux:

21:20 uur:

Ook in de rest van het land is het op sommige plekken nog druk op de weg. In totaal stonden er een kwart geleden 58 files. In totaal 321 kilometer.

21:10 uur:

De Beneluxtunnel, het Kethelplein en het Prins Clausplein in de A4 zijn gedeeltelijk vrijgegeven voor het verkeer. De files lossen daar langzaam op. Maar er zijn nieuwe problemen ontstaan bij knooppunt Benelux. Daar is de verbindingsweg van Hoogvliet naar Vlaardingen volledig dicht. Er staat inmiddels vijf kilometer file. Dat meldt Rijkswaterstaat.

20:50 uur:

Automobilisten zijn het bij de Beneluxtunnel goed zat aan het worden:

20:40 uur:

Een uurtje nadat Rotterdam The Hague Airport aankondigde dat de luchthaven tot 21:30 uur dicht zou blijven, is nu bekendgemaakt dat er tot zeker 23:00 uur niet gevlogen kan worden.

20:30 uur:

In Dordrecht is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid iemand gewond geraakt toen kerstslingers boven de weg plotseling naar beneden vielen. Door de sneeuw waren de slingers op het Bagijnhof en de Visstraat te zwaar geworden. De brandweer haalt dertien lange slingers naar beneden. Daarbij worden twee hoogwerkers ingezet.

20:15 uur

: Rijkswaterstaat: De verbindingsweg van de A20 Kethelplein vanuit Hoek van Holland naar A4 richting Hoogvliet is opengesteld. De verbindingsweg vanuit Gouda naar de A4 Hoogvliet is nog wel dicht. Dat is ook nog het geval met de linkerbuis van de Beneluxtunnel richting Den Haag.

20:00 uur:

Rijkswaterstaat verwacht dat de lange file op de A4 snel oplost. Vier van de vijf vrachtwagens zijn weggehaald. De zware wagens bleven steken op de verbindingswegen van de A20 en in de Beneluxtunnel. "Bergers krijgen hulp van weginspecteurs in deze moeilijke omstandigheden", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

19:50 uur:

Rotterdam The Hague Airport blijft tot zeker 21:30 uur dicht voor inkomende en uitgaande vluchten.

19:40 uur

: Sommige automobilisten deden door de verkeersellende twee uur over een ritje van normaal 10 minuten.

19:10 uur:

Het is nog steeds code rood. "Ga niet de weg op", waarschuwt Rijkswaterstaat:

18:55:

De hoofdbuis van de Beneluxtunnel is dicht richting Den Haag. Twee vrachtwagens kunnen de helling omhoog niet meer nemen. Ook op het Kethelplein een paar kilometer verder zijn er grote problemen. Daardoor staat een verkeer op de aansluitende A20 ook vast.

18:30 uur:

Er staan nog steeds erg veel files in de regio. Meerdere afritten en verbindingswegen van snelwegen zijn door de gladheid afgesloten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de A4 bij Vlaardingen-Oost en de A20 bij het Kethelplein richting Hoogvliet en

18:10 uur:

De sneeuwval levert natuurlijk ook nog steeds 'magische' plaatjes op:

Kinderen in Rockanje gebruiken een sneeuwballenschepper:



18:00 uur:

Het is erg druk in de trein. Volgens de Nederlandse Spoorwegen hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om eerder naar huis te gaan. Op een aantal plekken zijn er maandagavond verstoringen. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken.

17:54 uur:

Het wedek is op veel plaatsen bevroren, twitter de politie Rotterdam-Oost.

17:38 uur:

De RET meldt dat een aantal bussen en trams niet rijden. Met de metrolijnen is niets aan de hand. Andere openbaar vervoerbedrijven in Zuid-Holland zijn wel helemaal gestopt met busvervoer, zoals de HTM en Connexxion.

17:30 uur:

"Na morgen zijn we de sneeuw voorlopig kwijt." Dat zei weerman Ed Aldus op Radio Rijnmond. "Morgenochtend kan het nog verraderlijk glad zijn." Hij zegt verder dan de sneeuwval rond maandag rond 21:00 uur verder afneemt. "Aan zee loopt de temperatuur op naar 4 graden, landinwaarts is het rond het vriespunt ."

17:20 uur

: Ook al sneeuwt het in de regio enorm, weerman Ed Aldus verwacht geen witte kerst:

17:17 uur:

Busmaatschappij Connexxion heeft het vervoer volledig stilgelegd in de regio.

17:15 uur:

Rotterdam The Hague Airport meldt dat de luchthaven tot zeker 20:00 uur dicht blijft. Vanaf het vliegveld kan sinds halverwege de middag niet meer gevolgen worden.

17:10 uur:

Er stond rond 16:30 uur meer dan duizend kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Nooit eerder stonden er volgens de ANWB zoveel files.

16:55 uur:

"Het is chaos op de weg", meldt de politie Rotterdam-Centrum. Zware wagens, zoals bussen, kunnen lichte hellingen niet opkomen en blokkeren daardoor diverse wegen:

16:45 uur

: Meerdere verbindingswegen en afritten in de regio Rijnmond zijn dicht. Meerdere voertuigen zijn door de gladheid gestrand. De afrit Vlaardingen-Oost van A4 Rotterdam - Den Haag is dichtgezet. Ook de verbindingsweg op het Kethelplein van de A20 Gouda richting Hoogvliet is dicht vanwege een defecte vrachtwagen.

15:55 uur:

Rotterdam The Hague Airport is dicht als gevolg van het extreme weer. Het vliegveld blijft in elk geval tot 18:00 gesloten.

15:50 uur:

Op de A15 staan drie vrachtwagens vast bij de Botlekbrug die de helling niet kunnen nemen. Het verkeer loopt daardoor muurvast.

15:07 uur:

De ijsberen in Diergaarde Blijdorp zijn blij met de sneeuw.

15:00 uur:​

Auto te water in Klaaswaal.

14:50 uur:

Inholland sluit alle gebouwen.

14:10 uur:

De sneeuwval neemt tussen 14:30 uur en 15:00 uur weer toe.

13:19 uur:

De veiligheidsregio benadrukt op Radio Rijnmond dat mensen beter thuis kunnen blijven als ze echt niet naar buiten hoeven. En: "Help een ander die slecht ter been en een boodschapje, of medicijnen nodig heeft", aldus de woordvoerder

13:00 uur:

Het Thorbecke College in Rotterdam-Schenkel geeft leerlingen de rest van de dag vrij. En ook het eerste lesuur op dinsdag komt te vervallen.

12:57 uur:

Rijnmondveilig.nl meldt dat code rood van kracht is in Zuid-Nederland. "Ga niet op weg als het niet nodig is", staat op de website te lezen.

12:38 uur:

We hebben onze livestream vanuit een Rotterdamse sneeuwschuiver aangezet. Kijk mee en zie hoe Stadsbeheer de straten sneeuwvrij probeert te houden! Onze verslaggever Jacco van Giessen streamt live vanuit wagen 320 die bestuurt wordt door Onno Wakker.

12:25 uur:

Wagens van Gladheidsbestrijding van de gemeente Rotterdam gaan op weg om te strooien.

12:10 uur:

RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus komt met een extra update over het weer. Bekijk de video hieronder:

11:30 uur:

In Barendrecht worden alle trainingen en oefeningen voor de jeugd en senioren afgelast.

Zo zegt Hockeyclub Barendrecht op haar website: "In verband met de winterse weersomstandigheden en de daaruit voortkomende gevaren op de weg vinden wij het, als club, onverantwoord de trainingen van vandaag door te laten gaan. Daarom hebben we besloten om alle trainingen en oefenwedstrijden voor vandaag af te lasten."

11:00 uur:

En als je dan ijsvrij krijgt, kun je helaas niet schaatsen bij het IJsvrij Park Festival bij de Euromast in Rotterdam. De organisatie heeft besloten niet open te gaan.

10:15 uur:

In Schiedam gaat de Amnesty schrijfmarathon niet door, het Lyceum Schravenlant heeft verzet de marathon naar dinsdagochtend.

06:30 uur:

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem liet 's ochtends vroeg al via de website weten dat alle leerlingen thuis konden blijven. De RGO op Goeree-Overflakkee besloot rond 10:45 uur leerlingen naar huis te sturen. Busvervoerder Connexxion zette daarom extra bussen in.

In de loop van de dag besluiten meerdere scholen in de regio hun kinderen vrij te geven. Onder meer het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, de Van Brienenoordschool in IJsselmonde en het Develstein College in Zwijndrecht hun leerlingen naar huis te sturen. Van die laatste school mogen de leerlingen vanaf 13:00 uur naar huis.

De Open Avond van het Gemini College in Ridderkerk gaat wegens het weer ook niet door.