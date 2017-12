Rotterdammer David van Steenderen wint eerste Michelin Award

Michelin heeft iets nieuws: de Michelin Award. En de allereerste keer dat de prijs wordt uitgereikt, gaat 'ie naar een Rotterdammer: Sommelier David van Steenderen van restaurant Vineum in Rotterdam.

"Nog nooit is deze prijs uitgereikt. Super trots ben ik. Ik ben sprakeloos", vertelt David van Steenderen aan de zaal. De Michelin Award werd maandag uitgereikt in het De La Mar Theater in Amsterdam.

De prijs gaat naar professionals met passie die gasten een onvergetelijke gastronomische ervaring bieden.

Van Steenderen is de eigenaar en sommelier van Restaurant & Winebar VINEUM in Rotterdam. Hij won eerder al een 'Award of Excellence' voor zijn wijnkaart. Die prijs werd uitgereikt door het tijdschrift Wine Spectator.