Sparta uit de rode cijfers

Sparta Rotterdam heeft weer een positief eigen vermogen. De Rotterdamse club presenteerde maandag een jaarverslag met zwarte cijfers. Sparta boekte over het afgelopen seizoen een winst van ruim 1,9 miljoen euro, bij een omzet van 11,2 miljoen.

Het groepsvermogen van Sparta ging van bijna 1 miljoen in de min naar ruim een miljoen in de plus. Sparta verwacht dit seizoen wederom winst te maken, vooral ook dankzij een aantal transfers in de zomer. Om de omzet structureel te vergroten, wil Sparta het stadion uitbreiden en de faciliteiten voor supporters en sponsoren verbeteren.