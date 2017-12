Rotterdams restaurant Fitzgerald krijgt Michelinster

Het Rotterdamse restaurant Fitzgerald heeft een Michelinster gekregen. Eigenaar Danny Gonzalez is apetrots: "Chef-kok Remco Kuijpers en zijn team verdienen het!"

Restaurant Fitzgerald is vernoemd naar een van de grootste schrijvers uit de 20e eeuw, Francis Scott Fitzgerald. De Amerikaan stond bekend om zijn uitspraak: "Too much of anything is bad, but too much Champagne is just right."

Fitzgerald zit onder het citizenM-hotel in Rotterdam. De Michelinsterren werden maandag in het De La Mar Theater in Amsterdam toegewezen.