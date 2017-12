Deel dit artikel:











Politie vindt gevaarlijk vuurwerk in Spijkenisse Vuurwerk

De politie heeft maandag in een woning in Spijkenisse vuurwerk gevonden. Ook werden er in het huis aan het Baarsveen vaten met chemische stoffen aangetroffen waarmee om vuurwerk kan worden gemaakt.

Volgens de politie is het vuurwerk instabiel. Het wordt deze maandagmiddag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt aan de Maaswijkweg in Spijkenisse. Het is nog onbekend of er iemand is aangehouden in verband met de vondst. De inval was het in kader van een lopend onderzoek.