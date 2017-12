Deel dit artikel:











Uitreiking Michelinsterren pakt goed uit voor regio Foto: archief

Acht restaurants in onze regio behouden hun ster(-ren) en één restaurant krijgt voor het eerst een ster; restaurant Fitzgerald in Rotterdam is de nieuwste toevoeging aan de Michelinlijst.

Alleen het Wereldmuseum in Rotterdam is verdwenen uit de lijst. Het sterrenrestaurant in het museum sloot in maart haar deuren. Het restaurant paste niet meer in de nieuwe koers van het museum. De lijst van sterrenstaurants in de regio Rijnmond ziet er als volgt uit: Perceel - * - Capelle aan den IJssel

Gieser-Wildeman - * - Noordeloos

Amarone - * - Rotterdam

FG Food Labs - * - Rotterdam

Joelia - * - Rotterdam

Parkheuvel - ** - Rotterdam

Fred - ** - Rotterdam

FG Restaurant - ** - Rotterdam

Fitzgerald - * - Rotterdam De sterren werden maandag in het De La Mar Theater in Amsterdam toegewezen.