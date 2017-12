'KNVB overvallen door de sneeuw? Dat geloof ik niet'

Ook onze weerman Ed Aldus heeft de ontwikkelingen van afgelopen weekend in de sportwereld met verbazing gevolgd. Op het laatste moment werden diverse sportevenementen geschrapt vanwege de extreme sneeuwval. “Verhalen dat ze overvallen zijn, die geloof ik niet."

Ed Aldus is duidelijk. De KNVB had al eerder een besluit kunnen nemen over het niet laten doorgaan van de voetbalduels van Feyenoord en Sparta op zondagmiddag. "Vanaf zaterdagochtend is al gezegd dat we een pak sneeuw zouden krijgen van tenminste 5 centimeter. Het zat er echt aan te komen."

Niet alleen de weersvoorspellingen waren een indicatie, het KNMI en de ANWB gaven zelfs het advies om niet de weg op te gaan, middels een code oranje. Ed Aldus legt uit hoe mensen, inclusief sportbonden, moeten omgaan met zo'n advies: “Zo’n code oranje wordt gegeven op basis van extreem weer op tenminste een gebied van 50 bij 50 kilometer. Dat gaat niet alleen maar over het weer in het stadion natuurlijk. Met zulke zware sneeuwval is het onverstandig om mensen de sneeuw in te jagen op weg naar het stadion.”

De Bruggenloop had door kunnen gaan, maar ook weer niet

Bij de afgelaste Bruggenloop heeft Ed Aldus nog een kanttekening. Want in theorie had deze best door kunnen gaan. Diverse deelnemers ter plekke gingen ook alsnog hun rondje hardlopen in de sneeuw. "Maar dan zou er meer materieel aanwezig moeten zijn om die fietspaden vrij te maken. Meer inzet van schuifmateriaal en dergelijke. Als die wagens ingezet moeten worden omdat er auto’s stranden op de Van Brienenoordbrug, dan houdt het natuurlijk op," legt onze weerman uit.