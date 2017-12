Deel dit artikel:











Feyenoord loot FC Nitra in Youth League Feyenoord onder 19

Feyenoord onder 19 is tijdens de loting van de tussenronde in de UEFA Youth League in Nyon gekoppeld aan FC Nitra. De Rotterdammers spelen op 6 of 7 februari in de stad in het westen van Slowakije de uitwedstrijd.

Feyenoord wist de tussenronde te bereiken door tweede te worden in de groep, waarin ook Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk uitkwamen. Feyenoord wist vorige week door een 4-3 zege op Napoli zich te plaatsen voor de tussenronde. Manchester City werd poulewinnaar en is al verzekerd van de knock-out fase in de 'mini' Champions League. De play-offwedstrijd van Feyenoord Onder 19 wordt gespeeld op dinsdag 6 of woensdag 7 februari. Het gaat hier om één wedstrijd waarin de beslissing moet vallen. De teams die afkomstig zijn uit het Dometic Champions path krijgen in deze ronde het thuisvoordeel en daarom speelt Feyenoord een uitduel. Ajax zit ook nog in het Youth League toernooi. De andere Nederlandse deelnemer heeft geloot tegen Paris Saint Germain.