KNVB start vooronderzoek naar Jan Wouters

De KNVB start een vooronderzoek naar Jan Wouters. Scheidsrechter Björn Kuipers stuurde de assistent-trainer van Feyenoord nog voor de wedstrijd tegen FC Utrecht weg.

Wouters liet in woord en gebaar blijken het niet eens te zijn met de overweging van de arbiter om de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord eventueel te laten beginnen. Door de heftige sneeuwval was het veld in de Galgenwaard onbespeelbaar geworden.

Jan Wouters had sowieso niet meer op de bank mogen zitten van Kuipers. Ook nadat de wedstrijd werd afgelast heeft de scheidsrechter een rapport opgesteld, waarna de KNVB zich zal buigen over een eventuele straf voor de ervaren assistent van Giovanni van Bronckhorst.