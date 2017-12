Deel dit artikel:











FC Dordrecht in de winterstop naar Zeist FC Dordrecht

In tegenstelling tot Sparta, Feyenoord en Excelsior blijft FC Dordrecht in de winterstop in Nederland. Gerard de Nooijer zal met zijn selectie een trainingskamp beleggen in Zeist. FC Dordrecht verblijft van 3 tot en met 5 januari op de KNVB Campus in de Zeisterbossen.

De Dordtenaren spelen op donderdag 4 januari op de locatie Hernhuttersingel in Zeist tegen VV Jonathan. Twee dagen later wordt er in Noordwijk gespeeld tegen de plaatselijke hoofdklasser. De wedstrijd is zaterdag om half vier op Sportpark Duinwetering. Dordrecht speelt voor de winterstop nog tegen Cambuur en Jong PSV. In tegenstelling tot de Eredivisie moeten de clubs in de Jupiler League 12 januari alweer aan de bak.