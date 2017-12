'Mogelijk meer daders betrokken bij moord Koen Everink'

Koen Everink is waarschijnlijk door meerdere mensen vermoord. Het lijkt onlogisch dat de zakenman in zijn villa in Bilthoven door één dader om het leven is gebracht. Tot die conclusie komt het onderzoeksbureau IFS, dat is ingehuurd door de verdediging van hoofdverdachte Mark de J.

In Utrecht is maandag de rechtszaak begonnen tegen De J. Deze voormalige Rotterdamse tenniscoach wordt ervan verdacht in maart vorig jaar zakenman Koen Everink in diens Bilthovense villa te hebben doodgestoken.

De J. is oud-coach van tennisser Robin Haasse. De J. was bevriend met Everink. Op de avond dat het slachtoffer werd neergestoken, was hij op bezoek.

Onlogisch

IFS heeft op de eerste zittingsdag in de rechtszaal een 3D-filmpje laten zien, waarom het onlogisch zou zijn dat er één dader zou zijn.

De onderzoekers denken dat gezien de verwondingen van Everink er minstens twee daders betrokken waren bij de moord: de een hield het slachtoffer vast, terwijl de andere dader Everink met een mes meermalen stak.

De familie van Koen Everink was aanwezig, maar verliet de rechtszaal toen de reconstructiebeelden werden vertoond.

Ontvoerd

Mark de J. heeft vanaf het begin verklaard Everink niet omgebracht te hebben.

Hij zegt bij het verlaten van het huis van de zakenman door mannen ontvoerd te zijn. Terwijl hij in zijn auto moest blijven met een van de mannen, ging de rest naar Everink. Volgens De J. zouden zij hem vermoord hebben.

Maar het Openbaar Ministerie zegt dat alles wijst in de richting van De J. Hij was als laatste bij Everink thuis, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse gokschuld bij het slachtoffer.

Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Mogelijk komt de officier van Justitie op de eerste zittingsdag al tot een strafeis.