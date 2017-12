Deel dit artikel:











Rotterdammers zien vriend Londt verliezen in Ahoy Ismael Londt (rechts) Bron: James Law, GLORY Sports International

De Rotterdamse kickbokser Ismael Londt vocht dit weekend voor het eerst in zes jaar weer in zijn eigen stad. Een gevecht dat veel bekenden en vrienden moesten zien. Het liep uit op een teleurstelling, want Londt verloor op punten van D'Angelo Marshall.

Wilco en Desley Middelkoop zijn twee vrienden van Londt die het gevecht intensief volgden. De talentvolle kickbokser Middelkoop werd door de 32-jarige Londt opgeleid tot de veelbelovende vechter die hij nu is. "Ik was zeker weleens eigenwijs, maar dat hoort bij je jeugdigheid. Onze band is zo bizar sterk dat ik er even voor moet gaan zitten en niemand tegen mij moet praten", zegt Desley Middelkoop. Bekijk de bovenstaande video om te zien hoe vader en zoon Middelkoop het gevecht van Londt beleefden waarin hij aan de winnende hand was, maar de zege toch weggaf.