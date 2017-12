Deel dit artikel:











Feyenoord grote winnaar Sport Awards Rotterdam-Rijnmond Feyenoord sportploeg

Feyenoord is flink in de prijzen gevallen bij de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. De landskampioen van het afgelopen jaar won in drie categoriën een prijs.

Karim El Ahmadi is de sportman van het jaar. Hij woont al jaren in Rotterdam en werd met Feyenoord landskampioen én pakte ook nog de Johan Cruijff-schaal. El Ahmadi was en is de motor op het middenveld van Feyenoord. Coach Giovanni van Bronckhorst werd verkozen tot de sportcoach van het jaar. 'Gio' bezorgde Feyenoord na 18 jaar eindelijk weer eens de landstitel. Iets waar het Legioen en de stad hem eeuwig dankbaar voor zal blijven. Van Bronckhorst troefde Neptunus-coach Ronald Jaarsma en basketbalcoach Gertjan van der Linden af. Sportploeg Feyenoord is de sportploeg van het afgelopen jaar. Ondanks de geweldige prestaties van de Neptunus honkballers en de volleybaldames van Sliedrecht Sport kreeg Feyenoord de meeste stemmen. Sportvrouw Wielrenster Chantal Blaak werd verkozen tot beste sportvrouw in 2017. Blaak werd dit jaar Nederlands en Wereldkampioen op de weg, daarnaast won ze met haar team een zilveren medaille tijdens de WK-ploegentijdrit.

Sporttalent Alida van Daalen is het sporttalent van 2017. Deze atlete kreeg de meeste stemmen van jury en publiek en troeft daarmee judoka Larissa van Krevel en hockeyer Jochem Bakker af.





Sportvrijwilliger De award voor sportvrijwilliger van het jaar is voor Marc Knoet. Deze hardwerkende duizendpoot van Hockeyclub Delfshaven blijft Annet van de Vaart van Rotterdam Atletiek en Kevin van den Berg van Volley Zuid net voor.

Gehandicaptenprijs De gehandicaptensportprijs gaat naar TV Alexanderstad. De inzet van die club voor tennissers met een beperking is hartverwarmend. Ook Stichting Plons en Transvalia ZW waren genomineerd. De winnaars van al deze awards zouden eigenlijk maandagavond op het ss Rotterdam hun prijs in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. Door het slechte weer werd de uitreiking dit jaar afgelast. Een registratie van de alternatieve uitreiking is zaterdag 16 december te zien op RTV Rijnmond. De extra sportuitzending begint om 17:00.