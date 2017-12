Rotterdamse Afghaan niet vervolgd voor oorlogsmisdaden

Een 66-jarige Afghaanse man uit Rotterdam, die werd verdacht van oorlogsmisdrijven in zijn vaderland, wordt toch niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft maandag laten weten de zaak te seponeren, onder meer omdat er niet genoeg ooggetuigen zijn die de daders kunnen aanwijzen.

De man, Sadeq A., werd in oktober 2015 in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van misdrijven in april 1979. Dat gebeurde na grondig en langdurig onderzoek, dat al loopt sinds 2008.

De aanleiding daarvoor was een aangifte van een oud-burgemeester van Asadabad en tientallen dorpsgenoten over het ombrengen van vele honderden burgers in die plaats door militairen van het toenmalige communistische regime.

Het OM concludeert dat het lastig is de daders te identificeren en daardoor vergissingen en persoonsverwisselingen niet zijn uit te sluiten.