Sporttalent 2017 Van Daalen: 'Ik wil naar de Olympische Spelen van 2020'

De vijftienjarige atlete Alida van Daalen ging er bij Sport Awards Rotterdam-Rijnmond vandoor met de titel 'Sporttalent 2017'. Dit omdat zij een gouden en een zilveren medaille pakte bij het kogelstoten en discuswerpen op de jeugd Olympische Spelen. "Ik ben echt superblij", zegt de 15-jarige atlete vol enthousiasme tegenover RTV Rijnmond.

Zeker van haar zaak was Van Daalen van te voren niet. "Ik ben natuurlijk de jongste van de drie genomineerden. Maar het was wel even een shock, dus ik heb wel een dansje gedaan in de woonkamer."

Olympische Spelen 2020

Toch weet Van Daalen wel waarom ze de prijs gewonnen heeft. "Het was natuurlijk best wel een bijzondere prestatie op de jeugd Olympische Spelen. Dat was een soort voorproefje van de normale Olympische Spelen, waar ik ook graag heen wil."

Haar toekomstplan heeft ze dan ook al uitgestippeld. "Ik wil op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 staan. Ik denk dat dat haalbaar is omdat ik een sterke wil heb. Als ik iets wil, dan ga ik er gewoon voor strijden."

Dinsdagochtend wordt er in Wakker@Rijnmond rond half acht nog meer aandacht besteed aan prijswinnaars van de Sport Awards. Dan worden de sportvrijwilliger van het jaar en de winnaar van de gehandicaptensportprijs, TV Alexanderstad, in het zonnetje gezet.