Rotterdam The Hague Airport weer open Archief. Foto: ANP

Rotterdam The Hague Airport is maandagavond weer opengegaan. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de twee vluchten van Transavia dinsdagochtend via de aangegeven dienstregeling vertrekken, aldus de luchthaven.

De luchthaven blijft reizigers adviseren in verband met eventuele weersomstandigheden rekening te houden met mogelijke vertragingen en/of annuleringen en extra reistijd naar de luchthaven. Rotterdam The Hague Airport ging halverwege de middag dicht als gevolg van het extreme winterse weer.