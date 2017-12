Forse hinder door sneeuw, wel einde code rood

Sneeuwschuivers staan klaar om in actie te komen

Code rood. Oproepen van Rijkswaterstaat en horrorbeelden van gestrande auto's. Veel automobilisten gingen toch massaal de weg op naar het werk. Vaak ging dat goed, maar vooral op de ring van Rotterdam werd het in de avondspits een drama.

Minstens vijf vrachtwagens kwamen vast te zitten op de verbindingswegen van het Kethelplein. Daardoor was er urenlang geen of beperkt verkeer mogelijk op de A4 en A20.

Ook in de Beneluxtunnel was het raak. Daar blokkeerden vrachtwagens de hoofdtunnelbuis richting Den Haag. Sommige automobilisten stonden meer dan twee uur vast. Rijkswaterstaat en bergers hadden de grootste moeite om alles weer rijdend te krijgen.

Op de snelwegen in Nederland stond rond 18:30 uur in totaal 1395 kilometer file. Een record, volgens de ANWB.

Rijkswaterstaat had automobilisten vanwege zeer gevaarlijke rij-omstandigheden opgeroepen om maandagmiddag en -avond niet de weg op te gaan als dat niet echt noodzakelijk was. Het KNMI kondigde code rood aan. Dat werd pas tegen het einde van de avond opgeheven. Ook dinsdag kan het in de ochtendspits nog glad zijn.

Minder treinen

Eenzelfde soort oproep deed ook de NS. Het spoorbedrijf zette vanwege het winterweer minder treinen in. In die treinen was het maandagmiddag druk, volgens de Nederlandse Spoorwegen leken veel treinreizigers gehoor te hebben gegeven aan de oproep om zo vroeg mogelijk naar huis te gaan.

De bussen konden evenmin op tegen de sneeuw. Op diverse plaatsen werden de bussen naar binnengehaald. In Zuid-Holland gebeurde dat met de wagens van Connexxion en de HTM. In de regio Rotterdam bleef de RET wel beperkt met bussen rijden. Ook de metro had weinig last van de enorme berg sneeuw.

Geen vliegverkeer

Rotterdam The Hague Airport ging halverwege de middag dicht vanwege de sneeuw. Alle binnenkomende en uitgaande vluchten werden geannuleerd.

Het vliegveld hield er eerst nog rekening mee dat er later in de middag alweer gevlogen kon worden, maar moest die verwachting keer op keer bijstellen. Uiteindelijk ging de luchthaven laat in de avond weer open.

De sneeuwval had meer gevolgen. Scholen gaven hun leerlingen vrij, tentamens werden afgelast en maaltijdbezorgers konden niet overal worden gebeld. Maar mensen konden wel terecht in de supermarkten want die waren vanwege de voorspelde sneeuw vroeger dan anders bevoorraad.