Rijkswaterstaat: Normale ochtendspits

Rijkswaterstaat is tevreden over het verloop van de ochtendspits. Het verkeer heeft zich over het algemeen goed aangepast aan de weersomstandigheden. Er is nog wel een code geel van kracht tot 12:00 uur dus het verkeer moet nog wel oppassen voor lokale gladheid, zei een woordvoerder.

Bij knooppunt Hellegatsplein is op de A29 dinsdagochtend wel een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, daardoor is de rechterrijstrook dicht. De afrit richting de N59 naar Zierikzee is afgesloten. Die blijft tot zeker 13:00 uur gesloten voor verkeer.

Op de binnenwegen kan het plaatselijk nog glad kan zijn. Ook fiets- en voetpaden kunnen zeer glad zijn.

En bij stoplichten is het ook uitkijken geblazen; automobilisten die te abrupt remmen, kunnen over de ijsplaten (platgereden sneeuw) glijden.

Tekst gaat onder tweets verder



Er is in de nacht van maandag op dinsdag veel gestrooid. Daarom waren de wegen goed begaanbaar. Ook waren er geen afsluitingen meer.

Rijkswaterstaat blijft ook de dinsdagochtend strooien op de snelwegen. Sinds zondag is in Nederland al zeven miljoen kilo zout gestrooid.

Alleen al op de binnenwegen in Rotterdam is één miljoen kilo zout gestrooid. De gemeente Rotterdam is dinsdagochtend gestopt met strooien, vanaf 09:00 uur gingen de incidentenploegen alleen op meldingen van gladheid af.

Tekst gaat onder tweet verder



Code rood voorbij

Op maandagavond gold tot middernacht code rood. Het liep onder meer rond het Beneluxplein op de A4 vast doordat vrachtwagens niet vooruit kwamen door de gladheid. Ook bij het Kethelplein stonden vrachtwagens vast.

Minder treinen en bussen

De NS zette maandag wegens het winterweer minder treinen in, maar vooralsnog lijkt het vervoersbedrijf dinsdag volgens de nieuwe dienstregeling te rijden.

Tekst gaat onder tweet verder



RET-bussen hebben ook dinsdagochtend nog last van gladde wegen, reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Rotterdam The Hague Airport ging maandag halverwege de middag dicht als gevolg van het extreme winterse weer, maar ging rond 23:00 uur weer open. Dinsdag wordt volgens het gewone schema gevlogen, verwacht de luchthaven.

Recordfile

Er stond op de snelwegen in Nederland maandag rond 18:30 uur in totaal 1395 kilometer file. Dat was een record, volgens de ANWB.

Andere problemen

De gladheid gaf niet alleen problemen voor automobilisten. Ook het ophalen van oud papier in Dordrecht liep vertraging op.