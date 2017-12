Leraren in de regio staken opnieuw een hele dag

Leraren in het basisonderwijs leggen dinsdag opnieuw het werk neer. Bijna alle basisscholen blijven dinsdag gesloten. De leerkrachten staken voor meer loon en een lagere werkdruk.

Het is de tweede keer dat een hele dag wordt gestaakt. De eerste staking was begin oktober in Den Haag. Maar dit keer wordt er geen landelijke bijeenkomst georganiseerd. In plaats daarvan worden de stakers opgeroepen zelf bijeenkomsten te organiseren.

Ook de leraren van basisschool de Hoeksteen in Rotterdam-Zuid staken dinsdag. "We gaan door het land heen reizen naar verschillende scholen die activiteiten hebben georganiseerd", zei lerares Desirée Vuijk dinsdag op Radio Rijnmond.

Zij vindt dat de 1,4 miljard euro echt nodig is om de salarissen op het basisonderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs: "Omdat we precies dezelfde opleiding hebben en je anders toch een beetje gaat beknibbelen en denkt: die krijgt toch iets meer en die iets minder."

Bij Kinderopvang Zus & Zo in Berkel en Rodenrijs verwachten ze net als bij de vorige keer een lange rij. Daar waren rond 8:15 uur al twee keer zoveel kinderen dan normaal, zei Tessa Mostert van Zus & Zo.

Eén van de plekken waar leraren ook samenkomen, is in de bioscoop, een actie van vakbond CNV om "inhoud en ontspanning" te combineren.

Ultimatum

De onderwijsbonden hadden minister Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een ultimatum gesteld. Hij moest voor 5 december met meer geld over de brug komen. Dat deed hij niet.

Het door de stakers gestelde ultimatum verliep vorige week dinsdag om 10:00 uur. Daardoor is pas een week bekend dat de staking doorgaat. Dat maakt het voor ouders lastig om nog opvang te regelen.

Volgens ouderorganisaties neemt de steun onder ouders voor de lerarenstaking dan ook af. In september stond nog 85 procent van de ouders achter de eerste landelijke staking, dat is nu gedaald naar 62 procent, blijkt uit een enquête door EenVandaag.

90 procent doet mee

De stakingsoproep werd verstuurd door vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad. De bonden verwachten dat 90 procent van alle scholen dinsdag meedoet.